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Kaynak: Ekonomi Servisi

Forbes verilerine göre Lopes Lara, kendi servetini oluşturan dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor. Servetinin büyük bölümünü, gerçek dünyadaki olayların sonuçları üzerine işlem yapılmasına imkan tanıyan Kalshi'deki hissesi oluşturuyor.

GÜNDE 8 SAAT BALE EĞİTİMİ ALDI

Lopes Lara'nın başarı hikayesi Brezilya'da başladı. Çocuk yaşta bale eğitimi almaya başlayan Lopes Lara, Bolşoy Tiyatrosu Okulu'nun Brezilya'daki kampüsünde profesyonel eğitim gördü. Günde yaklaşık sekiz saat bale çalışan Lopes Lara, aynı dönemde akademik olimpiyatlarda da başarı gösterdi.

Brezilya Astronomi Olimpiyatı'nda altın, Santa Catarina Matematik Olimpiyatı'nda ise bronz madalya kazandı.





Avusturya'nın Salzburg kentinde bir sezon boyunca "Kuğu Gölü" balesinde profesyonel olarak sahne aldı. Ancak dokuz ay sonra bale kariyerini sonlandırarak ABD’ye gitti ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitim almaya başladı.

MIT'de matematik ve bilgisayar bilimi eğitimi alan Lopes Lara, daha sonra istatistik ve niceliksel finans üzerine yoğunlaştı.





KALSHİ FİKRİ WALL STREET'TE ORTAYA ÇIKTI

Lopes Lara'nın kariyerindeki dönüm noktalarından biri MIT'de tanıştığı Tarek Mansour oldu. İkili, eğitimlerinin ardından Wall Street'te staj yaptı.

2018 yılında finans piyasalarını inceleyen Lopes Lara ve Mansour, geleceğe ilişkin beklentilerin çoğunlukla dolaylı finansal araçlarla ifade edildiğini fark etti. Bunun üzerine insanların seçimler, ekonomik veriler, spor müsabakaları ve diğer gerçek dünya olaylarının sonuçları üzerine doğrudan işlem yapabileceği bir piyasa oluşturma fikrini geliştirdiler.

İkili, bu fikir doğrultusunda Kalshi'yi kurdu.

SEÇİM PİYASALARI ŞİRKETİ BÜYÜTTÜ

İlk yıllarında sınırlı ölçekte faaliyet gösteren Kalshi'nin asıl büyümesi seçimlere yönelik tahmin piyasalarıyla gerçekleşti.

2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde CFTC, seçim sonuçlarına ilişkin Kalshi sözleşmelerinin kumara fazla benzediği gerekçesiyle engellenmesini istedi. Lopes Lara ve Mansour ise yatırımcıların itirazlarına rağmen düzenleyici kuruma karşı dava açtı.

Eylül 2024'te davayı kazanarak ABD seçimleri üzerine yasal tahmin işlemlerinin önünü açtı.

KALSHİ 11 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Kalshi'nin hızla büyümesi şirketin kurucularının servetlerine de yansıdı.

Aralık 2025'te şirketin değerlemesi 11 milyar dolara yükseldi. O dönemde Lopes Lara'nın Kalshi'de yaklaşık yüzde 12 hissesi bulunuyordu. Bu hissenin değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Lopes Lara, bu gelişmenin ardından 29 yaşında kendi servetini oluşturan dünyanın en genç kadın milyarderi oldu.