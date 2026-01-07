Terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 polisimiz şehit olmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı raporda dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı.

'Yalova’da yaşanan ve üç polisin şehit edildiği IŞİD’in hücre evi operasyonu haber bültenlerine düştüğü andan itibaren, daha önce benzerlerinde yaşandığı gibi “zafiyet ve ihmal” iddiaları gündeme geldi.' diyen gazeteci Tolga Şardan köşesinde bu konuyu detaylı işledi.

Tolga Şardan'ın yazısı şu şekilde:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aynı gün olmasa da ertesinde olayın üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasını sağlamak amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Müfettişlerin hazırlayacağı rapor önemli.

Zira, ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun Yalova ayağında yaşananların, yeni yıla girmeye kısa süre kala üç eve ateş düşmesine neden olanların ve süreçte zafiyet gösterip ihmali olanların, her şey bir yana önce üç polisin şehit düşmesine neden seyirci kaldıklarının tespiti gerekiyor.

Yalova Emniyeti’nde görevli polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan’ın yitirilmesinin faturasının ödenmesi lazım.

Fatura, ilin valisi ve emniyet müdürünü de kapsıyor olsa da gereğinin yapılması şart. Aksi durum, vicdanları yaralar.

MİT’İN HORASAN RAPORU

Büyüteç’te dün, IŞİD’in en dikkat çekici yapılanmalarından Horasan Vilayeti adlı silahlı grubunun Türkiye’deki bağlantılarını ortaya koyarken, Ocak 2024’te İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyı hatırlattım.

IŞİD’in Horasan Vilayeti grubunun Türkiye’deki ilk eyleminden sonra, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) radikal İslami terör örgütüyle ilgili özel bir rapor hazırladı.

MİT’in personel yetiştirilmesine katkı veren akademisi tarafından hazırlanan rapor sadece Horasan Vilayeti’nin analizinden oluşuyor.

Uzmanlarca yapılan araştırmalar sonucunda kaleme alınan yaklaşık 70 sayfalık raporun tamamını buraya almam maalesef mümkün değil.

Ancak dikkat çekici bölümleri aktarayım.

Rapor beş ana başlık ve sonuçtan oluştu. Konu başlıkları; “radikalleşme süreçlerinde itici ve çekici faktörler”, “IŞİD Horasan yapılanması: Örgüt yapısı ve örgütlenme dinamikleri ve motivasyon unsurları”, “Stratejisi, taktikleri ve hedefleri doğrultusunda IŞİD/Horasan’ın eylem analizi”, “IŞİD / Horasan yapılanmasının söylem analizi” ve “IŞİD / Horasan yapılanmasının Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri” şeklinde.

Bu arada raporun gizli olmadığını ve meraklısının internet üzerinden ulaşmasının mümkün olduğunu belirteyim.

ALINACAK ÖNLEMLERDE MİT’İN REÇETESİ

Raporu okurken, aldığım notların konu başlıklarından birisi “Horasan yapılanmasına karşı önlemler.”

MİT uzmanlarının bu konudaki görüşlerini doğrudan alıntıladım:

* Bölgesel düzeyde güvenlik, istihbarat ve ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirmek,

* Finansal kaynaklara erişimini engellemek, uluslararası alanda izole etmek,

* Mesleki eğitim programları gerçekleştirmek,

* Deradikalizasyon ve psikolojik destek çalışmaları yürütmek,

* Dış müdahaleye karşı uluslararası diploması ve iş birliğini güçlendirmek,

* Kültürel ve manevi değerlerin korunmasına yönelik çalışmalara artırmak,

* Yere savunma kabiliyet ve toplumsal bilinci yükseltmek,

* Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme programları planlamak,

* Radikalleşebilecek bireyleri tespit edip sosyal ve psikolojik hizmet sağlamak,

* Örgütün savaşçı ve kaynak transferini engellemek için sınır güvenliğini güçlendirmek ve sıkı kontroller uygulamak.

Okuduğunuz gibi; MİT, IŞİD’in Horasan Vilayeti koluna karşı terörle mücadele çerçevesinde yapılması gerekenleri gayet net ve anlaşılabilir biçimde sıralamış durumda!

Devam ediyorum.

Aynı raporda, IŞİD’in Horasan Vilayeti grubunun örgütsel yapısını etkili kılan özellikler şöyle sıralandı:

* İdeolojisi doğrultusunda söylem evrenini farklı propaganda kanalları ile sunabilmesi,

* Mesajların süreklilik ve sıklık arz etmesi,

* Sansasyonel eylemler üreterek terörü her unsuruyla ortaya çıkaran saldırılar gerçekleştirmesi,

* Sembolik mesajlar üzerinden geniş bir coğrafi alana ulaşabilmesi,

* Maddi imkanlar sunarak ve ideolojik söyleminin de etkisi ile farklı coğrafyalardan alternatif yaşam alanı sunumu ile eleman temin edebilmesi.

MİT Akademisi’nde görevli uzmanların IŞİD’in Horasan Vilayeti yapılanması üzerinde yaptığı araştırmalar bu kadarla sınırlı değil elbette.

MİT uzmanları, IŞİD / Horasan Vilayeti yapılanmasının insan kaynağının nasıl elde edildiğini ve örgüte katılım dinamiklerini de ortaya koydu.

Raporda; gençlerin şiddetle radikalleşmesi süreçlerine bakıldığında örgüte katılmalarının gerekçeleri şöyle sıralandı:

* Siyasi liderlerin, toplumlarının taleplerine karşılık vermede yetersiz kalmaları,

* Kıt ekonomik kaynakların adaletli dağıtılamaması,

* Sosyal sorun alanlarının çokluğu,

* Hukuki süreçlerin yavaş ve verimsiz işlediği yönündeki toplumsal kanı,

* Genç nüfus arasında, içinde bulundukları toplumlardaki sorun alanlarının çözüme kavuşacağına ilişkin inancın zayıf olması.

BAŞKALDIRMA DÜRTÜLERİNDEN FIRSAT YARATMA

MİT’in raporunda örgüte katılım konusundaki tespitleri destekleyici bilgiler de verildi. Raporda, Kafkasya Bölgesi örnek olarak gösterildi.

Kuzey Kafkasya bölgesi; Adigey, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya, Çeçenistan, İnguşya ve Dağıstan’ı içine alan bölge olarak tanımlanırken, “Avrupa ve Asya’nın birbirinden ayrıldığı, farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir alan olması, bölgeyi jeopolitik açıdan önemli bir coğrafya haline getirmektedir” denildi.

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında farklı etnik ve dini kimliklerin yeniden kendilerini tanımlama süreçlerine paralel şekilde coğrafi olarak izole olan bir alanın küreselleşen dünyanın bir parçası haline geldiği vurgulandı.

Raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:

* Bölgenin küreselleşme hareketleriyle birlikte dışarıya açılarak etkileşime girmesi, Selefi - Tekfirci ideolojinin bölgede daha fazla dolaşıma girmesine neden oldu.

* Aynı zamanda, bölgedeki zayıf ve kırılgan sosyopolitik – ekonomik koşullar, radikal grupların ortaya çıkışını besledi.

* Selefi - Tekfirci ideolojinin Kuzey Kafkasya’da ortaya çıkan sosyopolitik ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan boşluklardan beslendi.

* 1990’lardan itibaren sosyoekonomik olarak yaşanan hayal kırıklıkları ve umutsuzluk özellikle gençleri bazı akımların etkisine daha açık hale getirdi.

Raporda, ortaya çıkan tabloda Kafkasya bölgesindeki gençlerin şiddetle radikalleşme süreçlerine bakıldığı zaman şiddetin radikalleştiği, dini istismar eden yapıların gençlerde ortaya çıkan “yeni kimlik arayışları”na karşılık olabilecek bir örgütlenme kapasitesi inşa edebildiği vurgulandı.

Söz konusu yapıların, özellikle gençlerin dini bilgilerindeki yetersizliklerini ve başkaldırma dürtülerini kendileri için fırsata dönüştürebildiğine dikkat çekildi.

Raporda şu tespitler yapıldı:

“Özellikle bölgede yaşayan genç nüfusunun; “içinde bulundukları ekonomik durumları değiştirebileceklerine inanmamaları”, “gençler arasındaki işsizlik seviyelerinin yüksek olması”, “sorunlarına muhatap ve çözüm bulamamaları”, “yerel iktidarların gençler açısından meşru görülmemesi”, “bölgede geleneksel dini anlayış ve kurumların güçsüzleşmemesi” ve “tüm bunlar neticesinde gençlerin içinde bulundukları topluma ve sisteme yabancılaşmaları”, örgütlerin eleman temini açısından bölgeyi uygun hale getirmiştir.”

Bu bölümde okuduklarınız “Horasan” olarak adlandırılan Kuzey Kafkasya Bölgesi için yapılan tespitler. Her ne kadar farklı bir coğrafya için olsa da tespitler fazlasıyla tanıdık sanki!

Yazının girişinde belirttiğim üzere söz konusu rapor, MİT tarafından yapılan araştırmalar sonrasında kaleme alınmış ve aynı zamanda “açık kaynak” bilgisi.

Raporda hastalık ve tedavi sürecinde yapılması gerekenler sıralanmış haldeyken, IŞİD’in Horasan Vilayeti Grubu’nun şu coğrafyada nasıl hareket ettiği sorusunun da bir yanıtı olması gerek kanımca.

EMNİYET’TE SIKINTILI HAVA

Yalova’daki olayın ardından İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturma sebebiyle emniyette sıkıntılı hava hâkim.

Yaşanan olayın sadece Yalova boyutu değil, Ankara ayağı da mevcut.

Şöyle ki, ülke genelindeki operasyonları yereldeki birimleriyle birlikte merkez teşkilatı planlar ve yürütür.

Yılbaşında eylem yapacakları iddiasıyla ülke genelinde gözaltına alınması gereken şüphelilere yönelik IŞİD operasyonlarının asıl planlayıcısı Ankara’daki Terörle Mücadele Dairesi.

İllerle yapılan görüşmeler sonrasında belirlenen adresler ve şüphelilere yönelik operasyonlar Ankara’dan tek elden koordine edilirken, Emniyet İstihbarat Başkanlığı da hem teknik hem de fiziki istihbarat desteği vermekte.

Aldığım bilgiye göre, Yalova’daki çatışma çıkan adrese yönelik operasyon, Ankara’nın tespit ettiği sürecin dışında Yalova Emniyeti’nin inisiyatifinde gelişti.

Operasyon planlaması nasıl yapıldı? Hedefler nasıl belirlendi? Henüz bu soruların yanıtı bilinmiyor.

Oysa sabahın erken saatlerine kadar beklenmesi gerekirken, söz konusu adresin daha önceden bilinmesi ve evde tek kişinin yaşadığı varsayımından hareketle “işin çabuk halledilmesi” yaklaşımı çatışma yaşanmasına neden oldu.

Diğer taraftan evde daha önceden bilinen tek kişinin yaşadığı varsayımına karşı Emniyet İstihbaratı’nın gerekli son incelemeyi yapmadığı iddiası gündeme geldi. Daha sonra tutuklanan bir kadın şüpheli, savcılıktaki ifadesinde aynı gece eve gelenler olduğunu ve yanlarında silahlar getirdiğini anlattı.

Bu anlatımla beraber, Emniyet İstihbaratı’nın, merkezde ya da yerelde daha önce bilinen ve üstelik kayıtlarda IŞİD’çi olduğu belirtilen şüphelinin yaşadığı adrese yönelik teknik ve fiziki çalışma çerçevesinde yeni tespit yapmadığı anlaşılıyor.

Öte yandan en az saha çalışmaları kadar süreçte etkili olan bir tablo daha var.

Bilindiği üzere, uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirileceği ifade edilen kabine değişikliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın adı görevden alınacaklar arasında geçiyor.

Sadece Yerlikaya mı, elbette hayır! Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın da görevden alınacağı yönünde kulis bilgileri var.

En tepedeki iki isimle ilgili belirsiz süreç hiç kuşkusuz kadroları olumsuz etkiliyor.

Yetmedi, bir de MHP üzerinden mevcut yönetime baskı kurmaya çalışan üst düzey polis müdürleri var.

Teşkilatta kafalar karışık, rahat değil. Hiç kimse önünü göremiyor deyim yerindeyse.

Yakın zamanda İzmir’de yine IŞİD’ci terörist, polis merkezine silahla saldırdı hatırlarsınız. Balçova’daki olayda birisi polis başmüfettişi olmak üzere iki polis şehit oldu.

O olayda da yine zafiyet ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Olayı inceleyen müfettişlerin bu yönde tespitlerde bulunduğu emniyet kulislerine düştü.

Taşrada kadrolar adeta diken üstünde. Buna bir de liyakat meselesini eklediğimizde Yalova benzeri olayların yaşanması maalesef kaçınılmaz.

Polis teşkilatı ilginç bir teşkilattır. Yaklaşık 40 yıldır yakından izlediğim teşkilat, böylesi süreçleri kaldır(a)maz.