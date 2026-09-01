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Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) 24 yıl görev alan ve tutuklanana kadar görüntülenmediği için “Hayalet” adıyla anılan eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun dosyası raftan indi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul ve şüpheli ölümlere ilişkin kurduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Sonra olarak, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanıp 8 ay sonra 12 Kasım'da Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü mercek altına alınacak.

YENİÇAĞ, Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde bilinmeyenleri araştırdı.

Kaşif Kozinoğlu 1955 yılında Trabzon’da doğdu.

1976'da Harp Okulu'ndan mezun oldu.

1980 yılında başladığı Özel Kuvvetler görevindeyken çeşitli kurslar gördü, sonra Özel Kuvvetler’de eğitimler verdi.

1995 yılında MİT'ten gelen talep üzerine, kendi isteğiyle piyade binbaşı rütbesindeyken istifa ederek emekli oldu ve MİT'e geçti.

Suriye, Bosna Hersek, Azerbaycan, Afganistan başta olmak üzere Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde çeşitli görevlerin yanında Bosna'da yaptığı hizmetlerinden sonra bir kışlaya Kaşif Kozinoğlu adı verildi.

Son görevi ise MİT Orta Asya baş müşavirliğiydi.

KAYITLARA KALP KRİZİ OLARAK GEÇTİ

Kozinoğlu, 10 Mart 2011’de dönemin Beşiktaş Adliyesi’ne girişi sırasında ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’e ifade verdikten sonra “Terör örgütü üyeliği ve gizli belgeleri temin etme” suçlarından tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kozinoğlu’nun iddianamesinde, 11 yıldan 26 yıla kadar hapsi isteniyordu. Silivri Cezaevi’nde bulunduğu 8 aylık süreçte kapsamlı bir savunma hazırladığı biliniyordu.

22 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Duruşmaya çıkmasına 9 gün kala, 12 Kasım 2011’de Kozinoğlu koğuşunda rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve hayatını kaybetti.

Kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı.

O GECE SİLİVRİ’DE NELER OLDU?

Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’ndeki koğuşunda Ergenekon tutukluları Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile kalıyordu.

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un hastalığı nedeniyle 11 Kasım 2011 akşamı hiç uyumadan Uğur’un başında nöbet tutmuştu. “Kalp krizinden kaybedebiliriz” diye endişelenmişti. Nöbetten sonra o gün 15.45'te uyandı. Avluda Hasan Ataman Yıldırım ile birlikte 16.15'ten itibaren 60 dakika yürüyüş yaptı. Sonra koğuştaki odasına çıkıp 45 dakika kadar spor yaptı. Spordan sonra duş aldı.

Kozinoğlu 18.15'te Hasan Atilla Uğur’un yanına gelerek yardım istedi. Göğsünde şiddetli ağrı vardı ve tansiyonu 12.7/20.5 olduğu ölçüldü. Saat 18.17'de acil butonuna basıldı. Dilaltı hapı verildi. 18.35 civarı görevlilerin getirdiği sedyeye yatmak istemedi ve 19 basamaklı merdiveni kendisi indi. Bilinci açık ve konuşur durumda koğuştan ayrıldı.

Kozinoğlu ambulansa bindirildi ve Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkıldı. Yolda ambulans değişikliği yapıldı.

HASTANEYE GİDERKEN AMBULANS DEĞİŞTİRİLDİ!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de ambulans değişikliği doğrulamıştı. Sağlık Müdürlüğü’nün açıklaması şöyleydi:

“Kaşif Kozinoğlu’nun vefatından önce 112 Komuta Kontrol Merkezimize saat 18:30’da çağrı gelmiş ve ambulansımız 18:42’de vakaya ulaşmıştır. Vakaya ilk müdahale ambulansımızda görevli acil tıp teknisyeni (ATT) tarafından yapılmıştır. Saat 18:54’te vaka, Silivri Devlet Hastanesine nakledilmek üzere ambulansla yola çıkmış, 2 dakika sonra da (saat 18:56’da) ikinci ambulans vakaya ulaşmıştır. Saat 19:10’da da hastaneye ulaşılmıştır.”

Sağlık Müdürlüğü açıklamasında “34 UF 9249” plakalı ambulansın tıbbi donanımını gösteren fotoğrafları da yayımladı. Sağlık Müdürlüğü ambulansın plakasını da vererek Kozinoğlu'nu hastaneye götüren 112'nin aracını yayınladı.

Ancak, açıklamanın kritik noktası “2 dakika sonra da (saat 18:56’da) ikinci ambulans vakaya ulaşmıştır” ifadesiydi. Sağlık Müdürlüğü de Kozinoğlu hastaneye götürülürken ambulans değişikliğini kayda geçirmişti.

KOZİNOĞLU’NUN SAÇ TELİ!

Kozinoğlu’nun iki ambulansla taşınması nedeniyle soru işaretleri arttı ve ölümü şüpheli bulundu.

Kozinoğlu'nu hastaneye götüren ambulans, 'tam tıbbi donanıma sahip' ise neden ikinci ambulansa aktarıldı?

Uzmanlar, Kozinoğlu’nun saç telinden zehirleyici bir madde verilip verilmediğinin ortaya çıkacağını düşünüyor.

Kozinoğlu’nun ölümünden önce yazdığı belirtilen mektuplarda “Beni öldürecekler” diye yazdığı iddiası, şüpheli ölüme delil olarak gösterilmişti.