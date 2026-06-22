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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik merkeze bağlı tarihi İlyasbey (Yarhisar) Köyü’nde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Osman Gazi’nin silah arkadaşı ve uç beyi İlyasbey’in kabrinin bulunduğu tarihi köyde düzenlenen etkinlikler, anma konuşmalarıyla başladı. Program kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okunurken, vatandaşlar hem manevi hem de kültürel bir atmosferde bir araya geldi.

Şenliğin ilerleyen saatlerinde sahne alan Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, sevilen eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

Konser sırasında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün doğum günü olduğunu öğrenen Mithat Körler, Tüzün’ü sahneye davet ederek doğum gününü kutladı. İlyasbey Köyü doğumlu olan Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, köylüleriyle aynı ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Babalar Günü’nü de kutladı.

Köyde gerçekleştirilen yatırımlara değinen Tüzün, yolların yenilendiğini, kapalı devre sulama sisteminin de kısa süre içerisinde hizmete alınacağını belirterek muhtar ve azalarına çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Gün boyu süren etkinliklere Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, ASKF Başkanı Nusret Tosun, TFF Temsilcisi İsmail Özdil, belediye ve il genel meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.