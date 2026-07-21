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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valiliği koordinesinde Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026'nın ikinci günü, sevilen sanatçı Mithat Körler'in konseriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Körler'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla coşkulu bir akşam yaşadı.

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‎Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Mithat Körler, geniş repertuvarıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatırken, vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca festival alanında renkli görüntüler oluştu.

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‎Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, festivalin ikinci gününün de birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek festivale katılan vatandaşlara teşekkür etti. Vali Sözer, "Gölpark Fest'in ikinci gününü de birlik ve beraberlik içerisinde, güzel anılar biriktirerek geride bıraktık. Festival coşkusuna ortak olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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‎Festival heyecanının final gününde de devam edeceğini belirten Sözer, "Yarın festivalimizin final gününde birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle sizlerle birlikte olacağız. Tüm hemşehrilerimizi Pelitözü Göleti'ne bekliyorum." diyerek vatandaşları festivale davet etti.

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‎Gölpark Fest 2026'nın son gününde, çocuk etkinlikleri, spor organizasyonları, açık hava sineması ve çeşitli sosyal aktivitelerin yanı sıra Tuğçe Kandemir'in sahne alacağı konser ile sona erecek.