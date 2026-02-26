Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL'DA BOMBALI SALDIRI PLANI

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul'da DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C'li 4 şahsın İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDILAR

Söz konusu şahıslar MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla 25.02.2026'da yakalandı. Aşırı Sol Terör Örgütleri'ne Karşı MİT ve Emniyet'ten Etkili İşbirliği Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.