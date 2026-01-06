Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
MİT paylaştı... 'Lawrence'nin neler yaptığı ortaya çıktı

MİT paylaştı... 'Lawrence'nin neler yaptığı ortaya çıktı

MİT, "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan belgeyi paylaştı.

MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 1

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesindeki "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

1 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 2

Bu belge, "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence'ın, Mısır, Suriye ve Irak'ta kıyafet değiştirerek ve farklı isimler altında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazı oldu.

2 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 3

Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen ve Lawrance'ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

3 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 4

"Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı 99. yılında.... İbrahim Kalın: Tüm dünya bize vatan cephesidirMilli İstihbarat Teşkilatı 99. yılında.... İbrahim Kalın: Tüm dünya bize vatan cephesidir
4 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 5

Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.

5 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 6

Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir.

6 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 7

Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir.

7 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 8

Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır.

8 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 9

Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."

9 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 10
10 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 11
11 12
MİT paylaştı... ‘Lawrence’nin neler yaptığı ortaya çıktı - Resim: 12
12 12
Kaynak: AA
