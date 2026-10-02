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Kaynak: Haber Merkezi

MİT, 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana'nın Yenice bölgesinde gerçekleştirilen İnönü-Churchill görüşmesinin Alman diplomatik çevrelerindeki yankılarını ortaya koyan bir istihbarat belgesini kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Merkez Amirliği tarafından Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığına gönderilen 8 Şubat 1943 tarihli rapor, “Churchill ziyareti ve Alman konsolosu” başlığıyla kayda geçirildi. Belgenin kaynak bölümünde ise “İzmir Yuvası” ifadesi yer aldı.

ALMAN KONSOLOSU ŞİFRELİ MESAJI AÇIKLADI

Rapora göre, Churchill'in Adana ziyaretinin ilk gününde büyük telaş yaşayan Alman konsolosu, 4 Şubat 1943 tarihinde bir görevliyi odasına çağırdı. Konsolos, sefarethaneden şifreli bir mesaj aldığını belirterek mesajın içeriğini aktardı.

MİT'in yayımladığı belgede Alman konsolosunun şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

“Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.”

8 Şubat 1943 tarihli istihbarat raporunda yer alan bu ifadeler, İnönü-Churchill görüşmesinin ardından Alman diplomatik çevrelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin tarihi bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı.