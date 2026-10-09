Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

MİT kimliğiyle dolandıran şebekeye çökertildi - Resim : 1

Şüphelilerin kendilerini ‘İstihbarat Görevlisi’, ‘MİT Görevlisi’ ve ‘Devlet Görevlisi’ olarak tanıttıkları, mağdurları yakınlarını cezaevinden çıkarma veya kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle kandırarak para aldıkları belirlendi.

Araştırmalarda, 2026 yılı içerisinde Diyarbakır’da 7 ayrı olayda 7 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin’de bu sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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MİT kimliğiyle dolandıran şebekeye çökertildi - Resim : 3

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu kimlik kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.