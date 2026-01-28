MİT’in düzenlediği operasyonda İran’ın casusluk ağı çökertildi. İstanbul merkezli operasyonda 1’i İranlı 6 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin, Adana'daki İncirlik Hava Üssüne yönelik keşif/gözetleme ile Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere SİHA sevkiyatı faaliyetlerinde yer aldıkları ve topladığı istihbari bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları da belirlendi.

Güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız sosyal medya hesabında yaptığı analizde İran’ın casusluk ağının nasıl deşifre olduğunu anlattı. Yıldız, operasyonun ‘beyin takımı’ olarak görülen İranlı subayların yaptığı hataları sıraladı.

Serkan Yıldız’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gölge dünyada bir kural vardır: Düşmanınızın neye baktığı, ne yapacağını ele verir. MİT ve Emniyet'in Adana-Van hattında çökerttiği İran istihbarat hücresinin (MOIS) anatomisini incelediğimde, tüyler ürpertici bir doktrin değişimi görüyorum. İran, bugüne kadar Türkiye sahasında genellikle "yumuşak hedefler" (muhalif kaçırma) üzerinden yürürdü.

Ancak bu hücrenin namlusunu doğrudan İncirlik Hava Üssü’ne çevirmesi, oyunun adının artık "casusluk" değil, "savaş hazırlığı" olduğunu gösteriyor. Hücrenin en büyük teknik hatası, istihbaratın alfabesi sayılan "Alan Dışı Operasyon" prensibini ihlal etmesiydi. Van’da yaşayan bir şahsın, hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir şekilde Adana’daki askeri bölgeye lojistik ağ kurması, MİT’in "Yaşam Deseni Analizi" algoritmalarında kırmızı ışığı yaktı.

İran, İncirlik’i kendisine yönelecek olası bir hava harekatı için "Erken Uyarı Sensörü" gibi kullanmak istedi. Ancak unuttukları bir şey vardı: Bir istihbarat servisi stratejisini değiştirdiğinde, sahadaki oyuncu profilini de değiştirmek zorundadır. Eski gömlekle yeni savaşa girilmez. İran, Türkiye’yi artık sadece bir operasyon sahası değil, potansiyel bir cephe hattı olarak kodladı. Peki, bu hattı nasıl yönettiler?"

“HÜCRESEL YALITIM MODELİNİ TERCİH ETTİLER”

"Operasyonun beyin takımı olan "Hacı" ve "Doktor" kod adlı İranlı subaylar, klasik emir-komuta zinciri yerine "Hücresel Yalıtım" modelini tercih etmiş. Bu, sahadaki yangının merkeze sıçramasını önlemek için kullanılan eski bir Sovyet taktiğidir. Ancak burada ölümcül bir hata yaptılar. Yöneticilerin, sahadaki elemanla temasında ısrarla "Doktor" kod ismini kullanması, operasyonel bir imzaya dönüştü. Sinyal istihbaratında, farklı frekanslarda ve kanallarda aynı kod isminin tekrar etmesi, ilişkisel haritalandırmayı çocuk oyuncağına çevirir.

Bir kod isim bir kez yandığında, tüm ağın röntgeni masaya dökülür. İranlı subaylar sahaya inmeye cesaret edemedi; bunun yerine sahadaki yerel işbirlikçiyi bir "Vekil Yönetici" olarak kullandılar. Aracı, kendi alt ekibini kurarak merkez ile saha arasına bir katman daha ekledi. Kağıt üzerinde zekice: Alt ekip yakalansa bile merkeze ulaşmak imkansız olmalıydı. Ama istihbaratta her ekstra katman, bilginin bozulmasına ve "kulaktan kulağa" etkisine yol açar.

Uzaktan kumandayla yönetilen operasyonların en büyük zaafı şudur: Sahadaki panik anını Tahran’daki ofisinizden yönetemezsiniz. Peki, bu panik anına neden olan, o tellerin arkasında ne arıyorlardı? Cevap, bir uçağın tekerleğinde gizli..."

İNCİRLİK’İN ÇEVRESİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİLER

"Hücrenin İncirlik çevresinde "fotoğraf çekme" ısrarı, basit bir turistik merak değildi.

Uydu teknolojisinin bu kadar geliştiği bir çağda, İran neden yerde bir adama ihtiyaç duyar? Çünkü uydular size uçağın orada olduğunu söyler; yerdeki ajan ise o uçağın "nereye gitmek için" yüklendiğini fısıldar.

İstenen veri uçak tipi değil, "Yük Durumu" ve "Sorti Aralığı"ydı. Buna sahada mikro-zanaat denir.

Bir askeri kargo uçağının kalkış anında tekerlek süspansiyonlarının ne kadar basık olduğu, o uçağın gövdesinde ne kadar mühimmat veya yakıt taşıdığının matematiksel kanıtıdır. Uçağın pistten ne kadar mesafede teker kestiği, yük ağırlığını ele verir.

Hücre, tel örgülerin dışındaki sivil alanlardan, insan gözünün ve yüksek çözünürlüklü optiklerin avantajını kullanarak, radarların göremediği bu "niyet okuma" verisini toplamaya çalıştı.

İran, İncirlik’in sadece varlığını değil, ciğerlerindeki nefes alışverişini ölçmek istedi.

Ancak topladıkları bu hassas veriyi Tahran’a nasıl ulaştırdılar? İşte o noktada dijital dünyanın en sinsi sanatı devreye giriyor..."

“MÜKEMMEL GİZLEME YOKTUR”

"Toplanan koordinatların ve görsellerin transferi, düşündüğünüz gibi WhatsApp veya e-posta ile yapılmaz; bu intihar olurdu. Dijital adli incelemeler, verilerin "görsel içine gizleme" yani Steganografi yöntemiyle kaçırıldığını işaret ediyor.

Bir İncirlik fotoğrafının dijital kodundaki en önemsiz pikseller değiştirilerek, içine metin veya koordinat verisi gömülür. İnsan gözü fotoğrafa baktığında sadece bir manzara görür, hiçbir bozulma yoktur. Hatta standart güvenlik duvarları bile bunu sadece "zararsız bir resim dosyası" olarak algılar.

Şifreleme veriyi kilitler ama "ben buradayım, beni çöz" diye bağırır. Bu yöntem ise verinin varlığını tamamen gizler. Ancak hücrenin buradaki teknik körlüğü, transferi belirli ve düzenli periyotlarla yapmasıydı. Düzenli veri akışı, trafik analizinde yapay bir kalp atışı gibi görünür.

Mükemmel gizleme yoktur, sadece henüz çözülmemiş desenler vardır. Dijital kamuflaj, sabırlı bir davranışsal analiz karşısında erimeye mahkumdur. Ama dosyanın en korkutucu tarafı bu teknoloji değil; şüphelilerin aldığı eğitimin niteliğiydi. Konu artık sadece gözetleme değil..."

“ŞÜPHELİLER İRAN’DA SİHA EĞİTİMİ ALDI”

"Dosyanın derinliklerine indiğimde karşılaştığım en kritik detay; şüphelilerin İran’da SİHA eğitimi almış olması. Bir sokak fotoğrafçısının insansız hava aracı uçurmayı öğrenmesine operasyonel olarak gerek yoktur. Bu detay, operasyonun "Keşif" aşamasından "Taarruz ve Sabotaj" aşamasına geçiş hazırlığı olduğunu haykırıyor.

Burada öğretilen, manzara çekmek değil; ticari droneları patlayıcı yüklü kamikaze araçlarına dönüştürüp, pistteki bir F-16’nın en hassas noktası olan motor hava girişine sürmektir. Bir istihbarat hücresine fiziksel saldırı eğitimi vermek, o hücrenin ömrünü dramatik şekilde kısaltır. ÇÜNKÜ; Saldırı hazırlığı yapan yapı, daha fazla malzeme temin eder, daha gergin hareket eder ve arkasında daha çok iz bırakır.

İstihbaratın altın kuralıdır: Keşif yapan göz ile tetiği çeken parmak aynı bedende olmamalıdır. İran bu kuralı ihlal ederek, aceleci bir hamleyle tüm hücreyi riske attı. Bu artık diplomatik bir casusluk vakası değil, önlenmiş bir terör eylemidir. Peki bu değirmenin suyu, parası nereden geliyordu? İzler bizi sanal cüzdanlara götürüyor..."

“YEREL AĞLARI YETENEK AVCISI GİBİ KULLANDI”

"İran istihbaratı, kendi yetişmiş subaylarını ateşe atmak yerine, Van’daki yerel ağları birer "Yetenek Avcısı" gibi kullandı. Profillere baktığımızda klasik istihbarat motivasyonlarından (Para, İdeoloji, Şantaj, Ego) sadece "Para"nın masada olduğunu görüyoruz. Sınır ticaretiyle uğraşan, ekonomik beklentisi yüksek profiller...

Yerel işbirlikçinin görevi casusluk yapmak değil; casusluk yapacak "kullan-at" profilleri bulmaktı. "Fotoğraf çekecek birilerini arıyorum" cümlesi bile, bu kişilerin profesyonellikten ne kadar uzak olduğunun kanıtı.

Güvenilirlik testi yapılmadan, sadece akrabalık veya hemşehrilik bağıyla kurulan ağlar, sorgu odasında en hızlı çözülen yapılardır. Profesyonel eğitim almamış bir sivil, sorgu odasının o ağır psikolojik atmosferine ve çapraz tekniklere asla dayanamaz.

İran, nitelik yerine niceliği tercih etti. Ancak kalabalık her zaman gürültü yaratır. Ve istihbarat dünyasında gürültü, sonun başlangıcıdır. Toptan devşirme stratejisi, Türkiye'nin güvenlik filtresine takıldı ve paramparça oldu.

MİT’in bu operasyonu, sadece 6 kişilik bir hücreyi çökertmekle kalmadı; İran’ın siber, fiziki ve drone kapasitesini birleştirdiği "Hibrit Savaş" doktrinine de net bir mesaj verdi. Kullanılan yöntem "Kontrollü İlerleme"ydi.

İstihbarat, şüphelileri tespit ettiği anda tutuklamaz. Onları bir laboratuvar faresi gibi izler; ağın tamamını, finans kaynaklarını ve en önemlisi "niyetini" (SİHA eğitimi gibi) öğrenene kadar bekler. 6 kişinin aynı anda paketlenmesi, operasyonel olgunluğun zirvesidir.

İran tarafı, dijital iletişim güvenliğine aşırı güvenip, fiziksel takip riskini, yani ensesindeki nefesi göz ardı etti. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, istihbaratın temeli hala "İnsan" hatasıdır. Bir kişinin ayakkabı bağcığını bağlarken etrafı kontrol etmemesi, bazen koca bir operasyonu yakar."