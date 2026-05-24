Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan süreç devm ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara 22 Mayıs'ta "Hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi" konulu konferansta konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BİR DEVLET POLİTİKASI OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Bölgede yaşanan krizlerin farkında olarak bunlardan ders çıkarıldığını vurgulayan Kalın, bunları aşabilecek yetenek setlerini her gün geliştirdiklerini, devletin güvenlik doktrinini sadece sınırları korumaya değil, bölgede dengeyi tesis etmek, krizleri kaynağında bertaraf etmek ve uluslararası arenada aklıselim bir duruşla sorunları çözmek üzerine kurduklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da değinen Kalın, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile eş zamanlı olarak mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

"KRİTİK EŞİKLERİ AŞTIK"

MİT Başkanı Kalın, süreçle ilgili şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri hassasiyetle aştık. Devletimizin planladığı yol haritası çerçevesinde ilerleyen sürecin, toplumun her kesiminin desteği, sağduyusu, sabrı ve yapıcı tutumuyla başarıya ulaşacağına olan inancımız tamdır. Önümüzdeki dönemde de ihtiyatı elden bırakmadan ve kararlılıkla sürecin nihayete erdirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çeken Kalın, Suriye'deki yeni konjonktürün, Türkiye ve bölge açısından tehdit oluşturacak terör ve suç yapılanmalarına yönelik ön alıcı hamlelerde bulunulmasına olanak sağlayacağını da söyledi.

Türkiye'nin krizlere daha dirençli hale geldiğini anlatan Kalın, teşkilatın da terörle mücadeleden espiyonaja, istihbarata karşı koymadan siber güvenliğe kadar geniş yelpazedeki faaliyetlerinde insan istihbaratı kadar teknik istihbarat kapasitesini her gün yeni adımlarla geliştirdiğini belirtti.