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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya temasları kapsamında başkent Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Libya'daki barış ortamının kalıcı hale getirilmesine dönük kritik başlıklar değerlendirildi.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Zirvede Libya'nın doğusu ile batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir çatı altında toplanması, askeri ve siyasi sürecin nihai uzlaşıya kavuşturulması için atılacak adımlar konuşuldu. MİT Başkanı Kalın, Libya’nın toprak bütünlüğünün korunmasına dönük kararlılığa dikkat çekerek, doğu ile batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise Türkiye’nin Libya’nın güvenliği ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretlerden ötürü müteşekkir olduğunu ifade etti. Dibeybe, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak adına bundan sonraki süreçte de Türkiye ile ortak hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.