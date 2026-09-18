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Kaynak: Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bölgesel güvenlik politikaları kapsamında Afganistan'a dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil ve Kandahar'da yoğun temaslarda bulunan Kalın, Taliban yönetiminin kilit isimleriyle masaya oturdu.

Afghanistan International muhabirinin edindiği bilgilere göre MİT heyetinin görüşme trafiğinde, Taliban Savunma Bakan Vekili Muhammed Yakub Mucahid ve İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani yer aldı.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR: GÜVENLİK VE KOORDİNASYON

Kritik temaslara ilişkin resmi açıklama Taliban İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin Siraceddin Hakkani ile gerçekleştirdiği toplantıyı doğruladı. Görüşmenin ana gündem maddelerini; Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, bölgesel gelişmeler, güvenlik politikaları ve uyuşturucuyla mücadele oluşturdu. Ayrıca iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasındaki kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik stratejiler de değerlendirildi.

"KARDEŞLİK VE KARŞILIKLI SAYGI" VURGUSU

Görüşmenin ardından Taliban cephesinden Türkiye ile olan tarihi bağlara yönelik sıcak mesajlar verildi. Toplantıya ait fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Taliban İçişleri Bakanı Danışmanı Muhammed Celal, Türkiye ve Afganistan'ın ortak bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekti. Celal, iki ülke halkları arasında karşılıklı saygıya dayanan köklü, dostane ve kardeşçe bağların bulunduğunu vurguladı.