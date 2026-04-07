Misyon Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Misyon Yatırım Bankası, üst yönetim kadrosunu yenilemeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen son atamalar kapsamında, bankanın Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eldemir, Kurumsal Yönetim ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Erkan Eren olduğu açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Eldemir, yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesinde İşletme alanında tamamladı, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme alanında da doktora derecesini aldı.