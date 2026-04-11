Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden anne Mısra Öz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın

"Bu çatının altında olmaktan utanıyorum arkadaşlar ya! Her gün Silivri'de duruşma var! Hangisine yetişeceğiz diye uğraşıyoruz. 23 yıldır iktidardalar. Bir tane AKP'li bakan yargılandı mı bu memlekette? Bir tane AKP'li belediye başkanı yargılandı mı?" dediği videosunu alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

'YARGININ KARŞISINA GETİRİLMEYEN BAKANLAR VAR'

Öz," O mecliste, Çorlu’da ölen 7’si çocuk 25 kişinin, Bolu Kartalkaya’da ölen 34’ü çocuk 78 kişinin, sağlık çetesinin elinde ölen yüzlerce bebeğin, depremde ölen binlerce insanımızın ölümünden kendini asla sorumlu tutmayan ve yargının karşısına getirilmeyen bakanlar var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Çorlu Tren Faciası' olarak bilinen tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirmişti. Mısra Öz, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybetmişti.