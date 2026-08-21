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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Ankara’da hak arayışlarını sürdüren gazilere destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı’nın da bulunduğu grubun polis tarafından çevrilmesine sert tepki gösterdi.

Mısırlıoğlu, vatan uğruna mücadele etmiş gazilerin taleplerini dile getirmek için Ankara’da bulunmasının son derece doğal ve meşru olduğunu belirterek, yaşanan görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Bu ülkenin gazileri sokakta itilip kakılacak, polis çemberine alınacak insanlar değildir” diyen Mısırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Vatan için canını ortaya koymuş gazilerimiz bugün haklarını aramak için Ankara’da seslerini yükseltiyor. Onların karşısına barikat kurmak, onları çember içine almak, seslerini kısmaya çalışmak vicdanları yaralamaktadır. Devletin görevi gazisini dinlemek, hakkını teslim etmek ve baş tacı etmektir.”

“GAZİYE BARİKAT DEĞİL, VEFA BORCUMUZ VAR”

Mısırlıoğlu, gazilere yönelik yaklaşımın siyasi görüşlerin üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, devlet ile gazilerin karşı karşıya getirilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade etti.

“Bizim gazilerimize barikat borcumuz yok, vefa borcumuz var. Bu insanlar bu vatanın birliği, bayrağın göklerde dalgalanması ve milletimizin huzuru için bedel ödemiş insanlardır. Bugün haklarını isteyen gazileri güvenlik çemberine almak hangi vicdana sığar?” diye konuştu.

“CENK ÖZATICI’NIN GAZİLERİN YANINDA OLMASI ONURDUR”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı’nın gazilerin yanında yer almasını da değerlendiren Mısırlıoğlu, İYİ Parti’nin her şartta şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Mısırlıoğlu: “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Cenk Özatıcı’nın gazilerimizin yanında durması, onların sesine ses olması bizim için bir onurdur. Sayın Özatıcı’yı gazilerle birlikte polis çemberinin içinde görmek bizi üzmüştür ancak bir kez daha göstermiştir ki İYİ Parti milletin yanında durmaktan asla vazgeçmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

“GAZİLERİN SESİNİ DUYMAYANLAR TARİH ÖNÜNDE SORUMLUDUR”

Mısırlıoğlu açıklamasının devamında iktidara çağrıda bulunarak, gazilerin taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.

Mısırlıoğlu “Gazilerimizin haklı taleplerini görmezden gelenler, onları meydanlarda günlerce bekletenler ve bugün onların karşısına barikat çıkaranlar tarih önünde bunun hesabını vermek zorunda kalacaktır. Bu ülkenin gerçek kahramanlarını görmezden gelemezsiniz. Gazilerimizin sesi bastırılamaz, hak arayışları engellenemez.” dedi.

“İYİ PARTİ GAZİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK”

Mısırlıoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: “İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onların meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Gazilerimiz yalnız değildir. Hakları teslim edilene kadar onların sesi olmaya, Meclis’te de meydanlarda da mücadele etmeye devam edeceğiz.”