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Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “İhanete Karşı Bayrak Açıyorum” mitingini değerlendirdi.

Afyonkarahisar’dan 11 otobüsle yoğun katılım sağladıklarını belirten Mısırlıoğlu, “Ağustos sıcağına, düğün ve harman dönemine rağmen hemşehrilerimizin memleket meselelerine gösterdiği duyarlılık bizleri gururlandırdı. Balıkesir’de İYİ Parti’nin iktidarının ayak seslerini gördüm” dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun katılımın gerçekleştiği mitingin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar teşkilatlarının mitinge büyük bir katılım sağladığını ifade eden Mısırlıoğlu, organizasyonun şartları dikkate alındığında ortaya konulan tablonun çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

“11 OTOBÜSLE BALIKESİR’DEYDİK”

Afyonkarahisar’dan 11 otobüsle Balıkesir’e hareket edildiğini hatırlatan Mısırlıoğlu, ağustos ayının en sıcak günlerinde, düğünlerin yoğunlaştığı ve tarımsal faaliyetlerin en hareketli döneminin yaşandığı bir süreçte böylesine yüksek bir katılım sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısırlıoğlu şöyle konuştu: “Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’ndaki mitingimizde Afyonkarahisar teşkilatları olarak yoğun bir katılımla yerimizi aldık ve Afyonkarahisar adına duruşumuzu ortaya koyduk. Elbette 11 otobüsle böyle bir organizasyona katılmak kolay değil. Ağustos ayındayız, sıcaklar hat safhada. Aynı zamanda toplumumuz açısından düğünlerin yoğun olduğu bir dönem. Tarım kesimimiz için de harman zamanı, işlerin en yoğun olduğu günler. Bütün bunlara rağmen ‘Ben de memleket meselelerine duyarlıyım, devletim, milletim ve bayrağım için orada olmak istiyorum’ diyen hemşehrilerimizin çok yüksek bir katılım göstermesine şahit olduk.”

“TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDAN AYNI KAYGIYLA GELEN İNSANLARI GÖRDÜK”

Başkan Mısırlıoğlu, Balıkesir’de yalnızca Afyonkarahisar’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla aynı duyguları paylaşmanın İYİ Parti’nin ortaya koyduğu siyasi duruşun doğruluğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

“Orada yalnızca Afyonkarahisar yoktu. Türkiye’nin her tarafından gelen çok büyük bir kalabalığı görmek, aynı duyguları hissetmek ve aynı kaygılarla hareket ettiğimizi gözlemlemek bizim için son derece önemliydi. Bu tablo, hem bizim duruşumuzun hem de partimizin ortaya koyduğu mücadelenin doğru bir noktada olduğunu göstermektedir.”

“GENEL BAŞKANIMIZ TÜRK MİLLETİNİN YANINDA SON NEFESİNE KADAR DURACAĞINI SÖYLEDİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun mitingde yaptığı konuşmayı da değerlendiren Mısırlıoğlu, konuşmanın güçlü birlik ve beraberlik mesajları içerdiğini söyledi.

Başkan Mısırlıoğlu, “Sayın Genel Başkanımızın konuşması son derece yerinde ve anlamlıydı. Her şeye rağmen Türk milletinin yanında son nefesine kadar duracağını ifade etti. Toplumumuzu birlik ve beraberliğe davet etti. Kardeşlik ilişkilerimizi bozmamamız gerektiğini söyledi. Çok önemli bir tespitte bulunarak, ‘Bu bir Türk meselesi değildir; bu mesele vatan hainleri ile vatanseverlerin sınavıdır’ dedi. Bana göre de son derece doğru bir tespittir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYOR”

Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğini savunan Mısırlıoğlu, kamuoyuna açıklanan bilgiler ile perde arkasında yürütüldüğünü iddia ettiği görüşmeler arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu belirtti.

“Gerçekten büyük bir sınavdan geçiyoruz. At izinin it izine karıştığı bir ortamdayız. Topluma servis edilen haberler ve bilgilerle perde arkasında yapılan anlaşmalar arasında çok büyük farklılıklar olduğunu Genel Başkanımız konuşmasında anlattı. Bunları duydukça insan üzülüyor ve Türk milleti adına kaygılanıyor.”

Mısırlıoğlu, Genel Başkan Dervişoğlu’nun konuşmasında gündeme getirdiği iddialara da değinerek, yaklaşık 9 bin kişiyi ilgilendirdiği ifade edilen bir düzenlemeden ve bunların 3 bin 700’ünün Eylül-Ekim aylarında tahliye edilebileceğine ilişkin açıklamalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR

Mitinge katılan bütün teşkilat mensuplarına ayrı ayrı teşekkür eden Mısırlıoğlu, İYİ Parti Afyonkarahisar teşkilatlarının kuruluş günlerindeki heyecanını koruduğunu söyledi.

“Afyonkarahisar teşkilatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kolları teşkilatımıza, Gençlik Kollarımıza, parti üyelerimize, kurucularımıza ve gönüldaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizi bu programda yalnız bırakmadılar, dimdik yanımızda durdular. Bundan dokuz yıl önce büyük bir heyecan ve şevkle kurduğumuz partimize aynı heyecanla sahip çıktıklarını görmek beni son derece mutlu etti.”

Mısırlıoğlu, ortaya çıkan tablonun kendisini Afyonkarahisar ve Türkiye adına umutlandırdığını kaydetti.

“İYİ PARTİ 18 İLÇEDE KENETLENMİŞ DURUMDA”

Afyonkarahisar’daki siyasi tabloyu da değerlendiren Mısırlıoğlu, İYİ Parti teşkilatlarının 18 ilçede birlik içerisinde çalışmaya devam ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün Afyonkarahisar’a baktığımızda siyasi partilerin kendi içlerinde çeşitli sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Buna karşılık İYİ Parti teşkilatları 18 ilçede üyeleriyle, yöneticileriyle ve teşkilat mensuplarıyla kenetlenmiş durumdadır. Ülke meselelerinde adeta ana muhalefet refleksi göstererek toplumun sorunlarına duyarlı bir şekilde sahip çıkıyoruz. Bu tablo beni ziyadesiyle memnun ediyor ve ülkemiz, milletimiz adına umutlandırıyor.”

“KURULAN TUZAKLARI HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ”

Önümüzdeki döneme ilişkin umutlu mesajlar veren Mısırlıoğlu, Türkiye’nin yaşadığı sorunların birlik içerisinde aşılacağını söyledi.

“İnşallah önümüzde güzel günler göreceğiz. Bugün Türk milletine ve Türk devletine karşı kurulduğunu düşündüğümüz bütün tuzakları hep birlikte tarumar edeceğiz, bozacağız. Allah’ın izniyle bu zor günlerden milletçe çıkacağız. Ülkemizi yeniden huzura ve refaha kavuşturacağız.”

“BALIKESİR’DE İYİ PARTİ’NİN İKTİDAR AYAK SESLERİNİ GÖRDÜM”

Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’ndaki kalabalığın kendisine gelecek adına büyük umut verdiğini ifade eden Mısırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Balıkesir’de İYİ Parti iktidarının ayak seslerini gördüm. İnşallah kabulü kararımız, sonu da iktidar olsun. İYİ Parti, önümüzdeki dönemde Türk milletinin umudu olmaya talip olduğunu Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda bir kez daha ortaya koymuştur. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

“ADALETİ VE GELİR DAĞILIMINDAKİ EŞİTLİĞİ YENİDEN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ”

Mısırlıoğlu, açıklamasının sonunda Türkiye’de adalet, ekonomi, gelir dağılımı ve milli-manevi değerler konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“Sayın Genel Başkanımıza Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin. Milletimizin de tez vakitte üzerimize kara bulut gibi çöken, milli ve manevi değerlerimizi zedeleyen, adaleti yok sayan ve her şeyden önemlisi gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle toplumun büyük bir bölümünü yoksulluğa mahkûm eden bu sistemden kurtulmasını temenni ediyorum.”

“HER DAİM MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”

İYİ Parti’nin devletin ve milletin menfaatlerini her şeyin üzerinde gördüğünü ifade eden Mısırlıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İYİ Parti olarak biz her daim milletimizin ve devletimizin yanındayız. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Cumhuriyetimizin ilelebet bu topraklarda yaşamasını, devletimizin bağımsız ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini nasip etsin. Kuvâ-yi Milliye ruhunun doğduğu Balıkesir’den yükselen bu sesin bütün Türkiye’ye umut olacağına inanıyorum.”