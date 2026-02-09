Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2026 kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır'ın son bir yılda turizm sektöründe katettiği yolla iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Türk yatırımcılara Mısır turizm sektöründe daha fazla yer almaya davet eden Fethi, “Büyüme senaryomuza olumlu katkı sağlayacak ve kalkınma planlarımızla örtüşen bir takvimde hayata geçirilecek projeler için, Mısır'da yatırım yapma konusunda ciddi ilgi gösteren yatırımcılara ek teşvikler sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMCILARA EK TEŞVİKLER SUNABİLİRİZ’

Fethi, mevcut teşvik mekanizmalarının tüm yabancı yatırımcılara açık olduğunu, Mısır'ın turizm hedefleriyle uyumlu projeler için de gerekli tüm kolaylıkların sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sadece Türk yatırımcılar için değil, otel inşası ya da turizmle bağlantılı alanlarda yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar için çeşitli teşvikler sunuyoruz. Bu yatırımların hedeflerimizle uyumlu olması halinde bu teşviklerin artırılmasını da görüşmeye hazırız. Büyüme senaryomuza olumlu katkı sağlayacak ve kalkınma planlarımızla örtüşen bir takvimde hayata geçirilecek projeler için, Mısır'da yatırım yapma konusunda ciddi ilgi gösteren yatırımcılara ek teşvikler sunabiliriz."

"DAHA FAZLA MISIRLI TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMELİ"

Fethi, Mısır'ın 2025'te turizm sektöründe hedeflenen seviyeyi aşarak yüzde 21 büyüme kaydettiğini ve 19 milyon turist sayısına ulaştığını belirterek, "Mısır'dan da yaklaşık 250 bin turist Türkiye'yi ziyaret etti. Benim için önemli olan turizmi tek yönlü değil, iki tarafta da geliştirmek. Daha fazla Türk insanının ve Türk turistin Mısır'a gelmesini, aynı şekilde daha fazla Mısırlının da Türkiye'ye seyahat etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.