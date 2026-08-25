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Kaynak: AA

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafınca yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulati, Witkoff ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile bölgesel gerilimi düşürecek çabalar konuşuldu.

Abdulati, Witkoff ile görüşmesinde gerilimleri azaltmak ve çatışmanın yayılmasını önlemek için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine parmak bastı.

Mevcut krizleri ele almak için siyasi ve diplomatik çözümlere ve diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini, böylece bölgenin daha fazla gerilim ve istikrarsızlıktan korunabileceğini vurgulayan Abdulati, ABD-İran Mutabakat Zaptı'na bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, bunu Orta Doğu'da gerilimleri azaltabileceğini açıkladı.

Görüşmede öte yandan uluslararası su yollarında güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğüne de değinildi.

Bakan Abdulati, su yollarındaki seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası ticaret, tedarik zincirleri ve enerji güvenliği için büyük önem taşıdığını kaydederek, uluslararası su yollarının bölgesel gerilimlerin sonuçlarından korunması gerektiğini ifade etti.