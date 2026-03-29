Başkent Kahire ve çevresinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırırken, kent genelinde yoğun araç trafiği yaşandı.

VALİLİKLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Kahire, Giza ve Kalyubiyye valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, meteoroloji verileri doğrultusunda şiddetli rüzgar ve sağanak yağış beklentisi nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Kentlerdeki tüm okulların 1 gün süreyle kapalı olacağı bildirildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirtti.