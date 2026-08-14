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Kaynak: AA / İHA

Mısır’ın başkenti Kahire’deki bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden patlama meydana geldi.

3 ÖLÜ 17 YARALI

İlk bilgilere göre büyük panik yaşanan alışveriş merkezinde olayın ardından çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın "Arabella Plaza" alışveriş merkezinde meydana geldiği, olayın ardından çıkan küçük çaplı yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı ifade edildi. Patlama nedeniyle çevredeki bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar oluştuğu aktarıldı. Mısır Başsavcılığının, patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatını verdiği bildirildi. Başsavcılık, ilk incelemelerde patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığının belirlendiğini, olayın nedenini araştırmak üzere uzman ekiplerin görevlendirildiğini bildirildi.

Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.