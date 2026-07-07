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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Mısır'da maçın ardından hakem kararları gündeme oturdu.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Mostafa Ziko, mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı.

'BU BİR ZULÜM'

Hakem yönetimini sert sözlerle eleştiren Ziko, Mısır'ın emeklerinin hiçe sayıldığını savundu.

Mısırlı futbolcu, "Hakem adil davranmıyor. Bu bir zulüm, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez." dedi.

'TURNUVA AYARLI'

Hakem kararlarının karşılaşmanın sonucunu etkilediğini öne süren Ziko, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter. Arjantin'i ikinci Dünya Kupası için tebrik ederim; turnuva ayarlı. Hakem adaletsizdi, adaletsiz, adaletsiz, adaletsiz."

İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Mostafa Ziko'nun attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcındaki faul gerekçesiyle iptal edilmişti. Karar futbol kamuoyunda tartışmalara neden olurken, birçok yorumcu pozisyonda faul olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirdi.

Ziko ise maçın ardından yaptığı açıklamalarla, bu kararın Mısır'ın turnuvaya veda etmesinde belirleyici olduğunu ima ederek hakem yönetimine tepki gösterdi.