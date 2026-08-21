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Sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” adıyla bilinen Alper Temel, bu defa yeni motosikletiyle dikkatleri üzerine çekti.

Maliyeti 1 milyon 840 TL olan S1000RR motosikletiyle gezen Temel’in önü, kendisini tanıyan hayranları tarafından kesildi

Temel’in yanına gelen hayranları, ünlü mısırcıyla buluşmak ve sohbet etme talebinde bulundu.

Ancak Temel'in hayranlarına kendisiyle yalnızca mısır tezgâhının bulunduğu yerde buluşabileceğini söylediği iddia edildi.

Hayranlarının ilgisi karşısında sakin tavrını koruyan Temel, buluşmak isteyenleri doğrudan tezgâhının bulunduğu yere yönlendirmesi dikkat çekti.