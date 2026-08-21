Sosyal medyada Yakışıklı Mısırcı adıyla bilinen Alper Temel, bu defa yeni motosikletiyle dikkatleri üzerine çekti.

Mısırcılıktan milyonluk motosiklete: Yakışıklı mısırcının yeni aracının önünü kestiler - Resim : 1

Maliyeti 1 milyon 840 TL olan S1000RR motosikletiyle gezen Temel’in önü, kendisini tanıyan hayranları tarafından kesildi

Temel’in yanına gelen hayranları, ünlü mısırcıyla buluşmak ve sohbet etme talebinde bulundu.

Mısırcılıktan milyonluk motosiklete: Yakışıklı mısırcının yeni aracının önünü kestiler - Resim : 2

Ancak Temel'in hayranlarına kendisiyle yalnızca mısır tezgâhının bulunduğu yerde buluşabileceğini söylediği iddia edildi.

Mısırcılıktan milyonluk motosiklete: Yakışıklı mısırcının yeni aracının önünü kestiler - Resim : 3

Hayranlarının ilgisi karşısında sakin tavrını koruyan Temel, buluşmak isteyenleri doğrudan tezgâhının bulunduğu yere yönlendirmesi dikkat çekti.