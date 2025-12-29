Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) B Grubu mücadeleleri tamamlandı.

GÜNEY AFRİKA ZIMBABVE'Yİ 3-2 YENDİ

Marakeş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zimbabve ile Güney Afrika karşılaştı.

Güney Afrika, 7. dakikada Tshepang Moremi ile 1-0 öne geçerken Zimbabve, 19. dakikada Tawanda Maswanhise ile beraberliği yakaladı.

Güney Afrika, maçın 50. dakikasında Lyle Foster ile tekrar öne geçti fakat 73. dakikada Aubrey Modiba'nın kendi kalesine attığı golle durum 2-2 oldu.

Maçın 82. dakikasında Oswin Appollis'in penaltı golüyle skoru 3-2 yapan Güney Afrika, son 16 turuna kalan taraf oldu.

MISIR'A LİDERLİK İÇİN 1 PUAN YETTİ

Günün diğer maçında daha önceden son 16 turunu garantileyen Mısır, Angola ile 0-0 berabere kaldı.

Oynanan üçüncü maçların ardından B Grubu'nu Mısır, 7 puanla zirvede, Güney Afrika ise 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Angola, 2 puanla üçüncü, Zimbabve ise 1 puanla son basamakta yer aldı.