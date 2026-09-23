Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mısır tarlasına sığınan dolandırıcılar yakalandı - Resim : 1

Şüphelilerden 1'i cep telefonunu kırmaya çalışırken yakalandı, 2'si ise girdikleri mısır tarlasında dronla takip edildi. Şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı.

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Mısır tarlasına sığınan dolandırıcılar yakalandı - Resim : 3

Adreslerdeki aramalarda da 16 cep telefonu, 3 sim kart, 40 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ve dürbün ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı