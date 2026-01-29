Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın tekrar faaliyete geçmesiyle Gazze'deki yaralıları kabul etmeye ve insani yardımları bölgeye ulaştırmaya tam hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Halid Mucavir, Mısır devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sınırın Mısır tarafının mevcut duruma karşı hazır olduğunu ifade etti.

Mucavir, "Kriz yönetim merkezi, sınır kapısının açılmasına hazırlık amacıyla gelişmeler izin verdiği takdirde yardımların ulaştırılması da dahil olmak üzere muhtemel senaryolar üzerinde çalışıyor." dedi.

Yetkili, Mısır'ın önceden gerekli hazırlıkları tamamladığını belirterek, Kahire'deki kriz merkezi ve tüm devlet kurumlarıyla eşgüdüm halinde olduklarını vurguladı ve "Yardımların girişi ve Gazze Şeridi'nden yaralıların kabulü için yüzde 100 hazırız." ifadelerini kullandı.