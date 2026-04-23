Tonlarca ağırlıktaki taş blokların şaşırtıcı bir hızla nasıl yerleştirildiği sorusunun yanıtı, sanılandan çok daha farklı olabilir. İşte Nature dergisinde yayımlanan ve alışılmış görüşleri sarsan o çarpıcı yaklaşım…
Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü
Yüzyıllardır tartışılan o büyük sır perdesi aralanıyor! Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Giza’daki Büyük Piramit’in nasıl inşa edildiğine dair yeni bir araştırma, bilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.
Antik Dünyanın Yedi Harikası’nın en eskisi olarak kabul edilen bu dev yapı, yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir süreçte tamamlandı. Uzun süre boyunca, milyonlarca tonluk kireçtaşı blokların köleler tarafından taşındığı düşünülse de bu açıklama birçok açıdan yetersiz kalıyordu.
Mısır’daki Giza Büyük Piramidi’ni çevreleyen gizem, yeni bilimsel çalışmalarla biraz daha aydınlanmış olabilir.
GİZLİ RAMPALAR TEORİSİ
Nature’da yayımlanan araştırmaya göre, piramidin yapımında çok katmanlı ve iç içe geçmiş bir rampa sistemi kullanılmış olabilir. Bu modele göre işçiler, yapı yükseldikçe dışarıdan fark edilmeyen spiral rampalar aracılığıyla taş blokları yukarı taşıdı.
Araştırmacı Vicente Luis Rosell Roig’in hazırladığı üç boyutlu simülasyonlar, bu sistemin oldukça verimli olabileceğini gösteriyor. Hesaplamalara göre dev bloklar her 4 ila 6 dakikada bir yerleştirilmiş olabilir. Bu da piramidin yaklaşık 20–25 yıl içinde tamamlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
KOZMİK IŞINLAR VE GİZLİ BOŞLUKLAR
Bu teori, daha önce kozmik ışın teknolojisiyle piramidin içinde keşfedilen bilinmeyen boşluklarla da uyum sağlıyor. Yeni modele göre rampalar yapının dış yüzeyine entegre ediliyor, inşaat ilerledikçe bu alanlar kapatılıyordu. Ayrıca dört yüz boyunca uzanan rampaların birbirine bağlı tek bir sistem oluşturduğu düşünülüyor.
KÖLE EMEĞİ Mİ, USTA ZANAATKARLAR MI?
Öte yandan Mısırbilimci Zahi Hawass ve ekibinin bulguları, piramidin köleler tarafından değil, eğitimli ve yetkin işçiler tarafından inşa edildiğini ortaya koyuyor. Piramit çevresinde bulunan mezarlar ve yazıtlar, bu kişilerin saygın zanaatkârlar olduğunu gösteriyor. Mezar duvarlarında ağır taşları taşıyan işçilerin betimlenmesi ve “piramit tarafı sorumlusu” gibi unvanların yer alması dikkat çekiyor.
Kısacası, yüzyıllardır süren bu büyük bilinmezlik, bilimsel çalışmalar sayesinde adım adım çözüme kavuşuyor.