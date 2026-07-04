2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır ile Avustralya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uruguaylı hakem Gustavo Tejera'nın yönettiği mücadelenin 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle Mısır 1-0 öne geçti.
İlk 45 dakikanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Mısır soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle Avustralya maçta dengeyi sağladı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma bölümlerine geçildi.
Bu dakikalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışları kazananı belirledi. Mısır, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Mısır, son 16 turunda Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.