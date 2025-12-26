Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ikinci maçında Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

İlk yarının son dakikalarında Mısır'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen takım kaptanı Muhammed Salah, devreye girilirken skor tabelasını değiştirdi.

Golden hemen sonra Mohamed Hany rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Mısır ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Buna rağmen Güney Afrika'ya karşı kalan 45 dakikada skoru korumasını bilen Mısır sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 2'de 2 yaptı.

Mısır ilk maçta da Zimbabve'yi Sahah'ın son dakika golüyle 2-1 yenmişti.