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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye’yi yasa boğan olay Adıyaman’da yaşandı. Van’da görev yapan polis memuru Abuzer Şaşmaz, memleketine yaptığı ziyaret sırasında kaldığı arkadaşının evinde hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde, Mehmet Kırcaali Camii yakınlarında bulunan bir evde meydana geldi. Memleketine giden Şaşmaz, bir arkadaşının evinde misafir olarak kalıyordu.

Genç polis memurunun cansız bedeni, eve dönen arkadaşı tarafından bulundu. Şaşmaz’ı hareketsiz halde gören arkadaşı, hemen sağlık ekiplerini aradı.

28 YAŞINDAYDI

Yapılan ilk kontrolde 28 yaşındaki polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

Şaşmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden polis memurunun ölümü, ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere herkesi derin üzüntüye boğarken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.