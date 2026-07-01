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Kaynak: İHA

Olay, 29 Haziran tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 genç kız, ziyaret amacıyla Sırasöğütler Mahallesi’ndeki eve geldi. Bir süre sonra misafir kadınlardan Ece Naz Macit (18) silahla başından vuruldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kanlar içinde olan Macit'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek olmak üzere 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İfadesi tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. isimli 3 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli; "kasten öldürülme" ve "6136 SKM" suçundan tutuklandı.