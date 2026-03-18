Su böreği, Türk mutfağının klasik hamur işleri arasında özel bir yere sahip olan, kat kat açılan hamurların önce suda haşlanıp ardından fırınlanmasıyla hazırlanan bir börek türüdür. İsmini, hamur bezelerinin fırına girmeden önce kaynar suda pişirilmesinden alır. Bu teknik, böreğe hem yumuşak bir doku kazandırır hem de katların birbirine yapışmadan ayrı ayrı hissedilmesini sağlar. Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen bu lezzet, ustalık ve büyük bir sabır gerektirir.

6 KİŞİLİK BİR SU BÖREĞİ İÇİN MALZEME LİSTESİ

Tam kıvamında ve doyurucu bir su böreği hazırlamak için şu malzemeleri mutfağınızda bulundurmanız yeterli olacaktır:

6 adet büyük boy yumurta

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un, yaklaşık 5 veya 6 su bardağı un yeterli gelecektir

250 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için 400 gram kaliteli peynir ve yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Hamurları haşlamak için bol su ve bir miktar tuz

SU BÖREĞİ HAMURU NASIL HAZIRLANMALI?

Su böreğinin hamuru, diğer böreklere göre daha sert bir yapıda olmalıdır. Yumurtaları, suyu ve tuzu bir kapta karıştırarak başlayın. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan ama oldukça sıkı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru iyi yoğurmak, haşlama esnasında hamurların yırtılmasını önleyecektir. Hazırladığınız hamuru bezelere ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek en az 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamur çok daha rahat açılacaktır.

SU BÖREĞİ KAÇ KAT OLUR?

Geleneksel bir su böreği genellikle 10 veya 12 kat hamurdan oluşur. Tepsinin en alt tabanına ve en üst katına konulan hamurlar haşlanmaz; bunlar böreğin iskeletini oluşturur ve dağılmasını engeller. Aradaki 8 veya 10 kat ise tek tek kaynar tuzlu suda haşlandıktan sonra hemen soğuk suya şoklanmalı ve suyu süzülerek tepsiye dizilmelidir. Her katın arasına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından bolca sürülmelidir ki börek tel tel dökülsün.

PEYNİR SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Su böreğinin lezzetini belirleyen en önemli unsurlardan biri peynir seçimidir. İdeal bir su böreğinde erimeye meyilli ancak çok fazla sulanmayan peynirler tercih edilmelidir. Genellikle tam yağlı beyaz peynir ile lor peyniri karışımı kullanılır. Ancak gerçek bir lezzet arayanlar Erzurum civil peyniri veya kaşar loru karışımını tercih edebilirler. Peynirin tuzu fazlaysa mutlaka suda bekletilerek tuzu alınmalıdır. Peynirlerin yanına eklenen ince kıyılmış maydanozlar, böreğe ferah bir aroma katar.

Hazırlanan börek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 45 ile 50 dakika arasında pişirilmelidir. Fırından çıkan böreğin üzerine temiz bir bez örterek 15 dakika dinlendirmek, içindeki nemin dengelenmesini sağlar.