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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde gözler, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Miroslav Klose'nin rekoruna yaklaşabilecek yıldız futbolculara çevrildi. Beş önemli isim, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda bu başarıya ulaşmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası tarihinin gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan eski Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekoru, 2026 turnuvasında birçok yıldız oyuncunun hedefleri arasında bulunuyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Son olarak 2014 Dünya Kupası'nda oynayan Klose'yi futbola veda eden oyunculardan sırasıyla Brezilyalı Ronaldo (15), Alman futbolcu Gerd Müller (14) ve Fransız Just Fontaine (13) takip etti.

REKORA 5 ADAY

2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor.

Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor.

Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.