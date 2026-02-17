Mırlayan dostlarımız için özel bir gün: Dünya Kedi Günü kutlu olsun

Dünya Kedi Günü ilk kez 2002 yılında ortaya çıktı ve o günden bu yana kedilerin korunması, sahiplenilmesi ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için dikkat çekiyor. Hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı gün, her yıl daha fazla kişiye ulaşıyor.