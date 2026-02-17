Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Mırlayan dostlarımız için özel bir gün: Dünya Kedi Günü kutlu olsun

Her yıl 17 Şubat’ta kutlanan Dünya Kedi Günü, kedilerin güvenliği ve refahı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu özel gün, kedi sahiplerini ve hayvanseverleri ortak bir paydada buluşturuyor.

Dünya genelinde kedilere adanan günler farklı tarihlerde anılıyor. Sıklıkla karıştırılan iki özel günden biri 17 Şubat’ta kutlanan Dünya Kedi Günü, diğeri ise 8 Ağustos’ta gerçekleşen Uluslararası Kedi Günü.

Dünya Kedi Günü ilk kez 2002 yılında ortaya çıktı ve o günden bu yana kedilerin korunması, sahiplenilmesi ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için dikkat çekiyor. Hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı gün, her yıl daha fazla kişiye ulaşıyor.

Kutlama tarihleri ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim’de, Rusya’da 1 Mart’ta, Polonya’da ise 17 Şubat’ta kedilere özel etkinlikler düzenleniyor. Bu farklı tarihler, kedilere duyulan sevginin sınır tanımadığını gösteriyor.

KEDİLER GÜNÜ İÇİN MESAJ ÖNERİLERİ

“Bugün patili dostlarımızın günü! Tüm kedilerin sevgiyle, sağlıkla ve bol mırlamayla dolu bir hayatı olsun.”

“Minik patilerin kalbimize bıraktığı iz çok büyük. Dünya Kedi Günü kutlu olsun!”

“Sevgi dolu bakışlarıyla hayatımıza neşe katan tüm kedilere kocaman sarılmalar!”

“Bir kap mama, bir damla sevgi… Bugün onları şımartmanın tam zamanı!”

