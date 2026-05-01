Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş’a sahasında 2-0 mağlup olan Gaziantep FK’da teknik direktör Mirel Radoi, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

RADOI: 'FUTBOL BAZEN HAKSIZ OLABİLİYOR'

Maçın ardından konuşan Radoi, sonucun adil olmadığını vurgulayarak, “Bugün tekrardan anladım ki futbol gerçekten haksız bir oyun. Bazen nankör tarafları da olabiliyor. Çünkü sonuç bizim istediğimiz gibi değildi. Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı.” dedi.

'POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK'

Gaziantep FK’nın yakaladığı fırsatlara değinen Radoi, “Bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 tane gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Aslında kimi zaman rakip topa sahip olan taraftı ama biz belki de hazırlandığımız gibi topa sahip olamadık.” ifadelerini kullandı.

'2-0’DAN SONRA OYUNU KONTROL ETTİK'

Karşılaşmanın ikinci bölümüne de değinen Radoi, “2-0'dan sonra rakip takım biraz daha rahatladığı için biz topa sahip olan taraftık, oyunu domine etmeye çalışan taraftık. Bu yüzden kötü bir maç oldu bizim için.” şeklinde konuştu.

'GELECEK MAÇLAR ÖNEMLİ'

Sezonun kalan bölümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Radoi, “Haftaya umarım 2 tane duran top golü yemeyiz. Belki ligde bir hedefimiz kalmadı ama tüm maçlar çok önemli. Futbolcularımızın geleceği açısından önemli maçlar olabilir. Rakiplerimizin önemli hedefleri olacak. Biz de hakkaniyetli bir futbol oynamak istiyoruz.” dedi.