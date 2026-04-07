Romanya’da hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumu hakkında resmi bilgilendirme yapıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bükreş Üniversitesi Hastanesi, Lucescu’nun son durumu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan duyuruda, deneyimli teknik adamın kapsamlı kontrollerden geçirildiği ve elde edilen sonuçların doktorlar tarafından detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

TOMOGRAFİ SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Hastane açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirilmiştir. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır. Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır."