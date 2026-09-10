Miras hukuku, aile içinde en sık tartışılan ve karmaşık kurallarıyla dikkat çeken hukuki alanların başında geliyor. Son olarak bir okurunun "Kök içindeki halefiyetle mirasçı nasıl olunur?" sorusunu yanıtlayan Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, konunun hassasiyetine ve toplumun geniş bir kesimini ilgilendirdiğine vurgu yaparak sistemin nasıl işlediğini adım adım anlattı.
Miras paylaşımında 'kardeş' şoku: Milyonlarca kişi bilmiyor
Tamer Heper, vatandaşların miras hukukunda en çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan biri olan "kök içinde halefiyet" sistemini ve akrabalık derecelerini köşesine taşıdı.Kaynak: Diğer
Mirasçılar Üç Dereceye Ayrılıyor Hukuk sistemimizde mirasçıların belirli derecelere göre sınıflandırıldığını hatırlatan uzman isim, yasal sıralamayı şu şekilde özetledi:
Birinci Derece Mirasçılar: Alt soy olarak adlandırılan evlatlar.
İkinci Derece Mirasçılar: Anne ve baba.
Üçüncü Derece Mirasçılar: Büyükanne ve büyükbabalar.
Miras paylaşımında en çok merak edilen konulardan biri olan "Kardeş mirasçı değil mi?" sorusuna da açıklık getirildi.
Hukuki tabloya göre; eğer vefat edenin anne ve babası hayattaysa, kardeşler mirasçı olamıyor. Ancak anne ve baba vefat etmişse, onlara düşen yasal pay doğrudan evlatlarına, yani kardeşlere geçiyor.
Eğer miras bırakılan kardeşlerden biri de hayatını kaybetmişse, ona düşen pay doğrudan kendi çocuğuna (toruna) devrediliyor.
Hukukta kanuni mirasçının yerine alt soyun geçmesine "kök içinde halefiyet" adı veriliyor.
Aynı kural, üçüncü derece mirasçılar için de geçerliliğini koruyor. Büyükanne veya büyükbaba vefat etmişse miras hakkı doğrudan alt soya inerek amca, hala, dayı ve teyzelere intikal ediyor. Bu durum da hukuken kök içinde halefiyet olarak tanımlanıyor.
Akrabalık ilişkilerinde sıkça kullanılan "birinci derece akraba" veya "ikinci derece akraba" söylemlerine de itiraz eden yazar, önemli bir hukuki düzeltme yaptı.
Türk hukuk sisteminde akrabaların rakamla sınıflandırılmasının sadece miras hukuku için geçerli olduğunu belirten uzman isim, miras dışındaki ailevi ve hukuki konularda bu tarz bir derece sınıflandırması yapmanın hukuken doğru bir kullanım olmadığını vurguladı.