Miras paylaşımında 'kardeş' şoku: Milyonlarca kişi bilmiyor

Miras hukuku, aile içinde en sık tartışılan ve karmaşık kurallarıyla dikkat çeken hukuki alanların başında geliyor. Son olarak bir okurunun "Kök içindeki halefiyetle mirasçı nasıl olunur?" sorusunu yanıtlayan Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, konunun hassasiyetine ve toplumun geniş bir kesimini ilgilendirdiğine vurgu yaparak sistemin nasıl işlediğini adım adım anlattı.