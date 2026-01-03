Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de flaş gelişmeler yaşanıyor. Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyette bulunan holding, Ege Bölgesi’nin en varlıklı aileleri arasında gösteriliyordu. Kardeşler arasında çıkan miras kavgaları sonrasında holdingin alt şirketleri konkordato ilan etmeye başladı.

ALT ŞİRKETLER İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Egedesonsöz’de yer alan habere göre; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Mehmet Doğan Atay için 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafınca geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya getirdi.

KARDEŞLER ARASINDA MİRAS KAVGASI

Bu kararın nedeni olarak, Holdingin kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılı sonunda 83 yaşındayken vefat etmesiyle Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden olan Ataylar da kardeş kavgasının başlamasıyla olduğu belirtiliyor.

Varlıklarının 1,5 milyon doları bulduğu aktarılan İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a ağır suçlamalarda bulunarak dava açtı.

İddiaya göre; Mehmet Doğan Atay hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiği belirtildi. Bu noktada İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava ise halen sürüyor.

1910 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Şirket; Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirket faaliyetlerine, 1910 yılında Ahmet Atay'ın girişimleri ile Aydin Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A. S. kömür işletmeciliği ile başladı. Uzun yıllar kömür işletmeciliği ve madencilik sektöründe olan grup, ilerleyen yıllarla birlikte tarım, gıda ve sigortacılık gibi sektörlere de girdi. Ayrıca holdingin ana şirketi olan Aydın Linyit A.Ş. Türkiye'nin önemli özel kömür işletmelerinden biriydi.