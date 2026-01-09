Miraç Kandili hicri takvimde Recep ayının 27. gecesine denk geliyor ve her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. İşte, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’nin önemi...

MİRAÇ KANDİLİ 2026’DA NE ZAMAN?

2026 yılı Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek ve bu geceyi Cuma’ya bağlayan gece boyunca dualarla, ibadetlerle geçirme telaşı yaşanacak.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) göğe yükseldiği mucizevi olayın anıldığı gecedir. Müslümanlar bu mübarek gecede dua eder, tövbe ve istiğfar ederek manevi atmosferi değerlendirirler.