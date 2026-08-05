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Türkiye’nin yenilikçi dermokozmetik markalarından Mirabellix, yüksek kalite standartlarında geliştirdiği cilt ve saç bakım ürünleriyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Bilimsel formülleri, profesyonel kullanım odaklı ürünleri ve kullanıcı memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla dikkat çeken marka, kısa sürede sektörün güçlü oyuncularından biri haline geldi.

Bugün Mirabellix ürünleri, Türkiye genelinde 1.000'in üzerinde klinik, güzellik ve cilt bakım merkezi, eczane ve profesyonel satış noktasında tüketicilerle buluşurken, aynı zamanda profesyonel cilt bakım uygulamalarında da aktif olarak kullanılmaktadır. Profesyoneller tarafından tercih edilen ürün gamı, günlük kişisel bakımdan uzman uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

KALİTE STANDARTLARINA BAĞLILIK

Yurt içindeki güçlü yapılanmasını uluslararası pazarlara taşıyan Mirabellix, ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika pazarlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, satış yaptığı pazarlarda yürürlükte bulunan düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde gerekli kayıt ve uygunluk süreçlerini tamamlayarak uluslararası kalite standartlarına bağlılığını ortaya koyuyor

Ar-Ge yatırımlarını sürekli artıran Mirabellix, yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarıyla profesyonel kozmetik sektöründeki değişen ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflerken, sürdürülebilir üretim anlayışı ve kalite odaklı yaklaşımıyla küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

‘KALICI BİR MARKA OLMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR’

Mirabellix CEO’su Serap Mercimek, şirketin gelecek vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hiçbir zaman yalnızca kozmetik ürünleri üreten bir şirket olmayı hedeflemedik. Amacımız; güven, kalite ve bilimsel yaklaşımı merkezine alan, profesyoneller tarafından tercih edilen küresel bir marka oluşturmaktı. Bugün Türkiye genelinde binin üzerinde profesyonel satış ve uygulama noktasına ulaşmış olmamız, bu vizyonun en güçlü göstergelerinden biridir. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek yeni nesil dermokozmetik çözümler geliştirmeyi, uluslararası distribütör ağımızı genişletmeyi ve Mirabellix’i dünya çapında güvenle tercih edilen premium kozmetik markaları arasına taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz kalite anlayışını dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmak ve ülkemizi uluslararası kozmetik sektöründe başarıyla temsil etmek en büyük motivasyonumuzdur."

Türkiye’deki profesyonel kanal gücü ve uluslararası pazarlardaki büyümesini aynı vizyon altında birleştiren Mirabellix, inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla dünya kozmetik sektöründe kalıcı bir marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.