Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi’nde 8 Ocak’ta kapılarını açan, küratörlüğünü Leyla Kara Yücel’in üstlendiği sergide Türkiye, Özbekistan, İran ve Hollanda’dan sanatçıların eserleri yer aldı. Sergi önceki gün sona erdi.

“Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı” sergisi çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi ve büyük beğeni topladı.Serginin açılışı oldukça geniş bir katılımla gerçekleşti.

Açılış töreni 8 Ocak’ta Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile küratör ve minyatür sanatçısı Leyla Kara Yücel’in de aralarında bulunduğu kültür, sanat ve diplomasi dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılışa mesaj gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, serginin Roma’da düzenlenmesinin taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı” sergisinin Batı medeniyetlerinin estetik mirasıyla Türk-İslam sanatının zarif çizgilerini bir araya getirerek kültürler arasında karşılıklı ve derin bir etkileşim imkânı sunduğunu belirtti.Büyükelçi Ülgen açılışta yaptığı konuşmada “İletişim Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Roma Büyükelçiliğinin kültürel diplomasi alanında işbirliği içinde olması memnuniyet vericidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Serginin küratörü Leyla Kara Yücel ise konuşmasında minyatür sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi.