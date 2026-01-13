Minnesota Timberwolves 19 sayı farkı eritip San Antonio Spurs’u 104-103 yendi. Bitime 16 saniye kala Anthony Edwards takımını öne geçiren basketi attı, Spurs’te önce oyuncular maç topunu kullanamadı.
Maçın ilk yarısını 42-55 geride kapatan Minnesota, özellikle 4. periyotta farkını ortaya koyarak tek farklı galibiyete uzandı.
Anthony Edwards 23 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Julius Randle 15 sayı, 8 ribaund, 4 asist, Donte DiVincenzo 19 sayı, 9 ribaund, 7 asistle oynadı. Minnesota’da hastalığı bulunan koç Chris Finch yerine takımı asistanı Micah Nori yönetti.
Maça 16-0’la başlayan Spurs’te Victor Wembanyama 29 sayı (10/10 serbest atış), 7 ribaund, 3 top çalma, Keldon Johnson 15 sayı üretti.