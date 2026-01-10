ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, bir ICE operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden Renee Nicole Macklin Good’un ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne (ICE) karşı protesto düzenlendi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederken, bazı protestocular gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında protestocuların ICE yanlısı bir grupla karşı karşıya gelmesiyle gerginlik tırmandı ve iki grup arasında arbede yaşandı. Olaylara güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol sağlanmaya çalışıldı.