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Kaynak: İHA

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye genelinde başlatılan Okula Uyum Haftası etkinlikleri Balıkesir'de renkli görüntülere sahne oldu. İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren ile birlikte Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul hayatına ilk kez adım atan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak olan il yöneticileri, miniklerle yakından ilgilendi.

SINIFLARDA VE OKUL BİRİMLERİNDE İNCELEME

Ziyaret esnasında sınıfları gezerek sıralara oturan öğrencilerle sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, çocukların mutluluğunu ve coşkusunu paylaştı. Okulun fiziksel alanları ile eğitim birimlerinde de incelemelerde bulunan Kal, yürütülen hazırlıklar ve uyum süreci hakkında okul idarecilerinden detaylı bilgi aldı. Eğitim yolculuğunun bu ilk aşamasının çocukların okul algısı üzerindeki kritik rolü vurgulandı.

"EĞİTİM YILI TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Ziyaretin ardından yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin temennilerini dile getiren Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyor; 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.