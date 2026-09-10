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Kaynak: İHA

80 öğrenci kapasiteli bakımevinde 25-66 ay arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Oryantasyon programında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışan minikler, yeni eğitim ortamlarına alışmaya başladı.

Çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda eğitim almasını amaçlayan merkezde 4 derslik, yemekhane, uyku odaları, revir, rehberlik odası ve oyun parkı bulunuyor. Ayrıca çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesi için hobi bahçesi de oluşturuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, çocukların neşesi ve kendilerini güvende hissetmelerinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, TEK Çocuk Yuvamız Gündüz Bakımevlerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi, "11 İlçeye 11 Gündüz Bakımevi" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.