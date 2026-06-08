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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Ünye’de faaliyet gösteren Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, Çevre Haftası kapsamında düzenledikleri anlamlı etkinlikle büyüklere örnek oldu. "Dünya Bize Emanet" temasıyla toplanan geri dönüşüm atıkları, Ünye ilçe Belediyesi’ne teslim edilerek ekonomiye ve doğaya kazandırıldı.

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu, Çevre Haftası’nda çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak amacıyla alkışlanacak bir çalışmaya imza attı. Okul yönetimi, öğretmenler ve minik öğrencilerin el ele vererek yürüttüğü proje kapsamında, hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de sürdürülebilir yaşam konusunda güçlü bir farkındalık oluşturuldu.

"DÜNYA BİZE EMANET" DEDİLER

Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde sınıflarında ve okul çevresinde kağıt, plastik ve diğer geri dönüştürülebilir atıkları bir araya getirdi. Atıkları türlerine göre ayrıştırmayı uygulamalı olarak öğrenen minikler, doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı.

Toplanan atıklar, geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere Ünye ilçe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK FARKLAR YARATACAĞIZ"

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, etkinliğin amacının yalnızca atık toplamak olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin doğaya karşı sorumluluk duygusunu geliştirmeyi, gelişimlerine katkı sağlamayı ve topluma örnek olmayı amaçladık. Öğrencilerimizin küçük adımlarla büyük farklar oluşturabileceğine inanıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevi."

GELECEK İÇİN UMUT VEREN ADIM

Miniklerin bu örnek davranışı, "Dünya Bize Emanet" mesajını bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatırken, çevreye sahip çıkmanın önemini gözler önüne serdi.

Ünye ilçe Belediyesi, benzer projelerin yaygınlaştırılmasının daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu ailesine teşekkür etti.