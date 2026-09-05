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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, Zabıta Teşkilatının 200’üncü kuruluş yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte zabıta üniforması giyen çocuklar, ekiplerle birlikte kontrollü denetimlere katıldı. Grupta özel gereksinimli çocukların yanı sıra Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun oğlu Recep Yankı Yazıcıoğlu da yer aldı.

Minik zabıtalar, iş yerlerinde hijyen şartlarını incelerken ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

TÜKETİCİ HAKLARI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ANLATILDI

Saha çalışması sırasında çocuklara zabıtanın görevleri hakkında bilgiler verildi. Tüketici hakları, çevre temizliği ve kamu düzeninin sağlanmasında zabıtanın üstlendiği sorumluluklar çocuklara uygulamalı olarak aktarıldı.

Denetimlerin ardından parkta kısa bir mola veren çocuklar, hem zabıtalık mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu hem de eğlenceli anlar yaşadı.

MİNİK ZABITALARDAN BAŞKAN YAZICIOĞLU’NA ZİYARET

Saha denetiminin tamamlanmasının ardından üniformalı çocuklar, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Minik zabıtalar, sahada yaptıkları kontroller sırasında edindikleri gözlemleri Başkan Yazıcıoğlu ile paylaştı.

Yazıcıoğlu, etkinliğin çocukların zabıta teşkilatını tanıması açısından anlamlı olduğunu belirterek, “Bugün zabıtamızı çocuklarımıza emanet ettik” dedi. Zabıta Teşkilatının 4 Eylül 1826'da, 2’nci Mahmud döneminde toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, teşkilatın 200 yıldır görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Yazıcıoğlu, Zabıta Haftası’nı kutlayarak etkinliğe katılan çocuklara ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.