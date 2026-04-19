Hayal gücünün en saf haliyle satırlara döküldüğü Edirne’de, minik eller büyük bir dayanışma örneği veriyor. Okul sıralarından çıkan hikaye kitaplarının her sayfası, Filistin’deki akranlarına umut ve yardım eli uzatıyor. Küçük kalplerin büyük hayalleri şimdi iyiliğe dönüşüyor.

Edirne’de Plevne İlkokulu ve 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sınıf öğretmeni Bahar Nergis Baran’ın yönlendirmesiyle serbest etkinlik derslerinde kaleme alınan hikayeler, kısa sürede kitaplaştırıldı. “Bulutların İçindeki Sır”, “İyiliğin Sırrı”, “En Güzel Hayal”, “Gizli Geçit” ve “Meraklı Dostlar” isimli beş kitap, çocukların kendi hayal dünyalarından doğan eserler olarak dikkat çekiyor.

Öğrenciler, yazdıkları bu hikaye kitaplarının satışından elde edilecek tüm geliri Filistin’deki çocuklara bağışlama kararı aldı. Bu karar, hem aileler hem de öğretmenler tarafından büyük takdir topladı.

Sınıf öğretmeni Bahar Nergis Baran, öğrencilerinin bu projeye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baran, çocukların hikaye yazma sürecinde hem yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyduklarını hem de yardımlaşma bilincini içselleştirdiklerini belirtti. Öğrenciler, yazdıkları karakterlerin maceralarını anlatırken Filistin’deki akranlarının yaşadığı zorlukları da düşündüklerini ifade etti.

Kitaplar, Söğütlü Bahçesi’nde kurulan stantta satışa sunuldu. Hafta sonu ailelerin ve diğer çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantta, minik yazarlar kendi kitaplarını imzalayarak ziyaretçilerle sohbet etti.

Projenin en çarpıcı yanı, gelirin tamamının Filistin’deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak olması. Öğrenciler, savaşın gölgesinde yaşayan akranlarına kitap, kırtasiye malzemesi ve temel ihtiyaç maddeleri gönderilmesini hedefliyor. Bu amaçla kitap satışlarının yanı sıra farkındalık etkinlikleri de planlanıyor.