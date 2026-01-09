Son dönemde kamuoyunda nadiren görüntülenen Sezen Aksu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAK

Bir süre önce Kanlıca’daki evinin çevresinde objektiflere yansıyan sanatçının Covid-19’a yakalandığı belirtildi. Halsizlik şikâyeti olduğu ifade edilen Aksu’nun, doktorların önerisiyle bir süre evinde karantinada kalacağı aktarıldı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde tedavisine başlanan Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama, kardeşi Nihat Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, sanatçının hastalığı hafif semptomlarla atlattığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda Kanlıca ile Çubuklu arasında yürüyüş yaparken kendisini tanıyan hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmamıştı. Selam verenleri geri çevirmeyen ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz veren sanatçı, uzun bir aradan sonra samimi tavırlarıyla dikkat çekmişti.