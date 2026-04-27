Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü iş birliğinde tenis turnuvası düzenlendi.

Geleceğin tenis yıldızlarının turnuva için kortlara çıktığı organizasyonda 150 minik sporcu şampiyonluk için değil, bayram coşkusu için raket salladı.

EMİN BENAN UTKU: "DÜNYADA TEKİZ, GURURLUYUZ"

Etkinliğin ödül töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Emin Benan Utku, 23 Nisan’ın tarihi önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin çocuklarına resmi bayram armağan eden dünyadaki tek ülke olduğunun altını çizen Başkan Vekili Utku, “En büyük teşekkürü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ediyoruz. Dünyada yaklaşık 190 ülke var ve çocuklara bayram armağan eden tek ülke biziz. Bu bayramın da asıl sahibi sizlersiniz.” dedi.

SPOR VE MÜZİĞE YÖNELEN ÇOCUKLARIN BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sporun ve sanatın çocuk gelişimindeki kritik rolüne değinen Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Emin Benan Utku; “Bir haftadır organizasyonlarımız devam ediyor. Bugün de tenis turnuvamız için buradayız. Spor ve müzikle ilgilenen çocuklar biliyoruz ki yaşıtlarından en az bir adım, iki adım önde olur. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TÜM ÇOCUKLARA MADALYA VERİLDİ

Turnuvanın sonunda rekabet yerini dostluğa ve kutlamaya bıraktı. Organizasyona katılan 150 çocuğun tamamına, gösterdikleri cesaret ve sporcu disiplini nedeniyle madalya takdim edildi. Madalyalarını alan miniklerin mutluluğu, aileleri ve antrenörleri tarafından alkışlarla karşılandı.